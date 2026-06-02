لبنان يرفض هدنة جزئية ويتمسك بوقف شامل لإطلاق النار

كشفت قناة المنار تفاصيل مقترحين أمريكيين طُرحا على لبنان خلال الأيام الأخيرة لاحتواء التصعيد العسكري، مشيرة إلى أن المقترح الأول قوبل بالرفض من قبل نبيه بري وحزب الله لعدم تضمّنه وقفاً شاملاً لإطلاق النار.

وبحسب المعلومات، نصّ المقترح الأول الذي نقله وزير الخارجية الأمريكي على أن يوقف حزب الله هجماته على مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، مقابل امتناع "إسرائيل" عن استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، على أن يشكل ذلك خطوة أولى نحو خفض التصعيد وصولاً إلى وقف شامل لإطلاق النار، من دون تحديد جدول زمني واضح.

وأضافت القناة، الثلاثاء، أن بري وحزب الله رفضا الطرح، وتمسكا بضرورة التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار يكون مقدمة لانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية.

وأشارت المعلومات إلى أن تدخلاً إيرانياً حاسماً، تضمن إبلاغ واشنطن بأن أي استهداف للضاحية الجنوبية سيقابله رد على "إسرائيل"، دفع الإدارة الأمريكية إلى تقديم صيغة جديدة.

ووفقاً للمعلومات، يقضي المقترح المعدل بوقف متزامن لإطلاق النار في الضاحية الجنوبية وشمال فلسطين المحتلة، على أن يتبعه وقف شامل لإطلاق النار خلال فترة تتراوح بين 48 و72 ساعة.

وأكدت القناة أن الاتصالات السياسية والدبلوماسية استمرت بين الرئاسات اللبنانية وقيادة حزب الله، إضافة إلى قنوات التواصل مع إيران، بهدف التوصل إلى صيغة تضمن التزام "إسرائيل" بوقف شامل لإطلاق النار، تمهيداً للانسحاب وعودة النازحين إلى مناطقهم.

وختمت المعلومات بالتأكيد على أن الموقف اللبناني لا يزال متمسكاً بوقف شامل لإطلاق النار كمدخل لأي تسوية، معتبرة أن ما جرى تداوله خلاف ذلك لا يعكس حقيقة المفاوضات الجارية.

المصدر / فلسطين أون لاين