تعرّف على الأسباب.. أمريكا تلوّح بالعقوبات على عُمان

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن سلطنة عُمان تواجه ضغوطاً أمريكية متزايدة للتخلي عن سياسة الحياد التي انتهجتها تاريخياً تجاه إيران، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية المرتبطة بأمن الملاحة في الخليج والملف النووي الإيراني.

ووفقاً لما أوردته الصحيفة، الثلاثاء، فإن الإدارة الأمريكية تنظر إلى سياسات مسقط الحالية تجاه طهران باعتبارها أقرب إلى "العدائية" تجاه المصالح الأمريكية، ما دفع واشنطن إلى التلويح بإجراءات تصعيدية تشمل فرض عقوبات، بل وطرح خيارات عسكرية في حال استمرار الخلافات بشأن بعض الملفات الإقليمية.

في المقابل، رفضت السلطات العُمانية الاتهامات الأمريكية التي تحدثت عن وجود تنسيق مع إيران لفرض رسوم على السفن العابرة في مضيق هرمز، مؤكدة أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تزداد فيه أهمية مضيق هرمز باعتباره أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة والتجارة العالمية، وسط مخاوف دولية من انعكاسات أي تصعيد جديد على حركة الملاحة والاستقرار الإقليمي.

يشار إلى أن عُمان شاركت عدة مرات في جهود وساطة لوقف الحرب وخفض التصعيد بين إيران وأمريكا.

