غارات على جنوب لبنان توقع 6 شهداء رغم الحديث عن وقف النار

02 يونيو 2026 . الساعة 14:42 بتوقيت القدس
قصف إسرائيلي على جنوب لبنان (أرشيف)

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، تنفيذ غارات جوية وقصف مدفعي استهدف عدداً من البلدات في جنوب لبنان، رغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان و"إسرائيل".

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارات على بلدات دبين وشوكين وبرعشيت وبلاط والمروانية، فيما نفذت القوات الإسرائيلية عمليات تفجير داخل مناطق حدودية في الجنوب اللبناني.

وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 6 بينهم طفلان و4 جرحى في غارة إسرائيلية على المروانية جنوبي البلاد

مواصلة العمليات

وفي شأن متصل، أكد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن "الجيش الإسرائيلي" سيواصل تنفيذ عملياته العسكرية المقررة في جنوب لبنان، مشيراً إلى أنه أبلغ الرئيس الأميركي بأن "إسرائيل" ستستهدف مواقع في بيروت إذا استمرت الهجمات المنطلقة من الأراضي اللبنانية باتجاه المدن والمستوطنات الإسرائيلية.

من جانبه، قال وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن الولايات المتحدة لن تمنع "إسرائيل" من مواصلة ما وصفه بالدفاع عن بلدات الشمال، مؤكداً أن "الجيش" سيواصل التحرك في أي منطقة يرى أنها ضرورية داخل لبنان.

رفض الضغوط الأمريكية 

كما دعا وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير الحكومة الإسرائيلية إلى عدم الاستجابة للضغوط الأميركية المتعلقة بوقف إطلاق النار، مطالباً بمواصلة العمليات العسكرية وعدم القبول بأي ترتيبات تحد من حرية عمل الجيش.

المصدر / فلسطين أون لاين
