الاحتلال يعتقل طبيباً نجا من مجزرة أودت بعائلته أثناء مغادرته غزة إلى إيطاليا

02 يونيو 2026 . الساعة 14:19 بتوقيت القدس
الطبيب المعتقل النجار

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الطبيب محمود طلال النجار أثناء مغادرته قطاع غزة متوجهاً إلى إيطاليا لاستكمال تخصصه الطبي في جامعة تور فيرغاتا، وفق ما أفادت به مصادر محلية.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال أوقفت النجار خلال إجراءات مغادرته القطاع، عبر معبر كرم أبو سالم، قبل أن تقتاده إلى جهة مجهولة دون الكشف عن أسباب اعتقاله أو مكان احتجازه.

ويُعد النجار الناجي الوحيد من أسرته، بعدما استشهدت زوجته وأطفاله الأربعة وعدد من أقاربه في قصف إسرائيلي استهدف منزل العائلة في بلدة جباليا شمالي قطاع غزة خلال عام 2024.

ومنذ سيطرة سلطات الاحتلال على معبر رفح ومعابر غزة خلال الحرب، وثقت مؤسسات حقوقية ومحلية اعتقال وتعذيب العديد من الحالات التي كانت تقصد السفر أو القدوم لغزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #اعتقال الطواقم الطبية بغزة

