سلطات الاحتلال تهدم ثلاثة منازل في كابول بالجليل

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، فجر الثلاثاء، ثلاثة منازل في قرية كابول بمنطقة الجليل، في الأراضي المحتلة عام 1984، بحجة البناء دون ترخيص.

وأفادت مصادر محلية بأن جرافات وآليات هندسية إسرائيلية، ترافقها أعداد كبيرة من عناصر الشرطة وحرس الحدود، اقتحمت القرية ونفذت عملية هدم المنازل الثلاثة.

ويأتي هذا الهدم بعد أشهر قليلة من هدم متجر في القرية خلال شباط/ فبراير الماضي، بذريعة البناء غير المرخص، في إطار سياسة تتكرر في البلدات العربية داخل أراضي عام 1948.

وتُعد قضية هدم المنازل من أبرز القضايا التي تواجه المواطنين العرب في الداخل، في ظل أزمة تخطيط وبناء مستمرة، تتمثل في ضيق مسطحات البناء وتأخر المصادقة على الخرائط الهيكلية، ما يحد من إمكانات التوسع العمراني ويجعل الحصول على تراخيص البناء أمرا بالغ الصعوبة.

ويؤكد مختصون وهيئات محلية أن سياسات الهدم تترافق مع قيود تخطيطية تحد من النمو الطبيعي للبلدات العربية، ما يدفع العديد من المواطنين إلى البناء لتلبية احتياجاتهم السكنية، قبل أن يواجهوا أوامر هدم وإجراءات قانونية متواصلة.

