الأرصاد الجوية: ارتفاع متواصل على درجات الحرارة حتى الخميس

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر تأثير الأجواء الحارة نسبياً إلى الحارة على فلسطين خلال الأيام المقبلة، مع ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة حتى يوم الخميس، قبل أن يطرأ انخفاض عليها يوم الجمعة.

وأوضحت الدائرة أن الجو، اليوم الثلاثاء، يكون غائماً جزئياً إلى صافٍ، حاراً نسبياً في المناطق الجبلية وحاراً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة. وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، فيما يكون البحر خفيفاً إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما خلال ساعات المساء والليل، فيكون الجو غائماً جزئياً إلى صافٍ وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية، ولطيفاً في بقية المناطق، مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويستمر الارتفاع الطفيف على درجات الحرارة يوم غد الأربعاء، حيث يكون الجو غائماً جزئياً إلى صافٍ، حاراً نسبياً في المناطق الجبلية وحاراً في بقية المناطق، مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وتوقعت الأرصاد أن يكون الجو يوم الخميس صافياً بوجه عام وحاراً في معظم المناطق، مع ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، ورياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ويطرأ يوم الجمعة انخفاض على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء حارة نسبياً في المناطق الجبلية وحارة في بقية المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، خاصة خلال ساعات الذروة الممتدة من الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى الرابعة مساءً، كما دعت إلى تجنب إشعال النيران في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

