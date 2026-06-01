مقتل ضابط إسرائيلي من لواء جفعاتي في هجوم بمسيّرة جنوبي لبنان

أعلنت مصادر عسكرية إسرائيلية، مساء يوم الإثنين، مقتل ضابط برتبة نقيب من لواء "جفعاتي" وإصابة عدد من الجنود، بعضهم بجروح خطيرة، إثر انفجار طائرة مسيّرة مفخخة خلال عملية عسكرية في جنوبي لبنان.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إن الضابط القتيل هو أوري يوسف سيلفستر (30 عاماً)، مشيراً إلى أن الحادث أسفر أيضاً عن إصابة ستة جنود، بينهم ضابطان ومقاتل وُصفت حالتهم بالخطيرة.

من جهتها، أفادت مصادر إسرائيلية بأن سبعة عسكريين أصيبوا في الهجوم، بينهم أربعة ضباط من لواء "جفعاتي"، وذلك نتيجة انفجار الطائرة المسيّرة المفخخة في المنطقة الحدودية جنوبي لبنان.

وفي تطورات متصلة، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها "حدشوت بزمان"، أن حدثاً أمنياً وقع صباح اليوم في لبنان أسفر عن إصابة قائد كتيبة في جيش الاحتلال الإسرائيلي بجروح خطيرة، فيما قُتل طبيب عسكري خلال الحادث.

ويأتي هذا الحادث في ظل استمرار التوترات والعمليات العسكرية الموجعة على الجبهة اللبنانية، التي ينفذها مقاتلو حزب الله ضد جيش الاحتلال.

