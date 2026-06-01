حين تتصارع الذاكرة... غزة بين الرواية والتاريخ

في كل صراع طويل، لا تكون الأرض وحدها ميدان المواجهة، بل تمتد المعركة إلى الذاكرة، إلى الحكاية، إلى الطريقة التي تُروى بها الأحداث للأجيال. وفي قلب هذا الصراع تقف غزة، لا بصفتها مجرد مساحة جغرافية ضيقة، بل بصفتها رمزا مكثفا لصراع الروايات التاريخية والسياسية في واحدة من أكثر قضايا العالم تعقيدًا.

منذ بدايات القرن العشرين، ومع تشكل المشروع الصهيوني في فلسطين، لم يكن الصراع مقتصرًا على السيطرة الميدانية، بل شمل أيضًا بناء سردية تاريخية تمنح الشرعية والامتداد. في المقابل، تمسك الفلسطينيون بروايتهم المستندة إلى الوجود المتواصل على الأرض، والذاكرة الجمعية التي تناقلتها الأجيال شفهيًا ومكتوبًا.

غزة، التي شهدت تحولات متلاحقة من الحكم العثماني إلى الانتداب البريطاني، ثم الإدارة المصرية، وصولًا إلى الاحتلال الإسرائيلي، تمثل نموذجًا حيًا لكيفية تداخل الوقائع مع السرديات. فكل مرحلة من هذه المراحل أُعيد تفسيرها وقراءتها وفق زوايا مختلفة، ما جعل التاريخ نفسه يبدو، أحيانًا، كأنه نص مفتوح على التأويل.

في الخطاب الإسرائيلي الرسمي، تُطرح الرواية التي تؤكد على جذور تاريخية ودينية قديمة في أرض فلسطين، وتُستخدم هذه الرواية كأحد مبررات الوجود السياسي الحديث. في المقابل، يرى الفلسطينيون أن هذا الطرح يتجاهل قرونًا من الحياة العربية المتواصلة، ويعيد صياغة التاريخ بما يخدم واقعًا سياسيًا معاصرًا.

لكن الحقيقة الأكثر تعقيدًا تكمن في أن التاريخ ليس دائمًا أبيض أو أسود. فالمصادر التاريخية، سواء كانت دينية أو أثرية أو أرشيفية، غالبًا ما تُفسر بطرق مختلفة، وأحيانًا متناقضة. وهنا يظهر دور السياسة في توجيه القراءة، واختيار ما يُبرز وما يُهمّش.

غزة تحديدًا، بحكم موقعها وتاريخها، أصبحت مركزًا لتجسيد هذه الإشكالية. فهي ليست فقط منطقة تعاني حصارا وصراعات عسكرية متكررة، بل أيضًا مساحة تُعاد فيها كتابة القصة يوميًا: في الإعلام، في المناهج، وفي الذاكرة الشعبية.

في السنوات الأخيرة، ومع تطور وسائل الإعلام الرقمية، أصبحت المعركة على الرواية أكثر وضوحًا وانتشارًا. لم تعد مقتصرة على الكتب الأكاديمية أو الوثائق الرسمية، بل انتقلت إلى منصات التواصل، حيث تتنافس الصور والشهادات والمقاطع المصورة على تشكيل وعي عالمي سريع التأثر.

ورغم ذلك، يبقى التحدي الأكبر أمام الصحافة والبحث الأكاديمي هو الحفاظ على المسافة النقدية، والقدرة على التمييز بين الرواية والتوثيق، بين الذاكرة والانحياز. فالتاريخ، في نهاية المطاف، ليس مجرد ما حدث، بل كيف نفهم ما حدث.

إن تناول قضية غزة من زاوية “تزوير التاريخ” قد يبدو جذابًا في الخطاب العاطفي، لكنه يفقد الكثير من قوته أمام التحليل العميق. أما الحديث عن “الصراع على السردية”، فهو يفتح الباب لفهم أوسع وأكثر دقة، يُظهر كيف تتشكل الحقائق في ظل القوة والسياسة، دون أن يلغي معاناة البشر على الأرض.

وهكذا، تبقى غزة شاهدًا حيًا، ليس فقط على صراعٍ لم ينتهِ، بل على معركة مستمرة حول من يملك الحق في رواية القصة.

المصدر / فلسطين أون لاين