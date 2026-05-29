"حزب الله" يعلن تدمير وإعطاب 6 دبابات إسرائيلية وتنفيذ 8 عمليات

29 مايو 2026 . الساعة 22:16 بتوقيت القدس
مسيرة تابعة لحزب الله متوجهة لهدفها

أعلن حزب الله اللبناني، الجمعة، تنفيذ ثماني عمليات عسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في مناطق متفرقة من جنوب لبنان، مؤكداً استهداف ست دبابات من طراز "ميركافا" وإجبار آليات إسرائيلية على التراجع، في إطار ما وصفه بالرد على خروقات وقف إطلاق النار والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة.

وقال الحزب، في سلسلة بيانات عسكرية، إن مقاتليه استهدفوا آليات إسرائيلية كانت تتقدم قرب الملعب في بلدة حداثا بقضاء بنت جبيل، مستخدمين قذائف مدفعية، ما أدى إلى وقف تقدمها وإجبارها على الانسحاب.

وأضاف أن مقاتليه نفذوا هجوماً على خمس دبابات "ميركافا" في بلدة يحمر الشقيف بمحافظة النبطية، باستخدام أسلحة متنوعة شملت صاروخاً موجهاً وثلاث مسيّرات هجومية من طراز "أبابيل"، مشيراً إلى تحقيق إصابات مباشرة واشتعال النيران في الدبابات المستهدفة.

كما أعلن الحزب استهداف دبابة "ميركافا" سادسة في محيط بلدة دبين بقضاء مرجعيون، مؤكداً رصد احتراقها بعد إصابتها.

وفي عمليات أخرى، أفاد الحزب بأنه استهدف موقع "نمر الجمل" العسكري المستحدث جنوب لبنان بسرب من المسيّرات الانقضاضية، إضافة إلى تفجير عبوة ناسفة بآلية عسكرية إسرائيلية في بلدة يحمر الشقيف، ما أدى إلى احتراقها.

وأكد "حزب الله" أن هذه العمليات تأتي رداً على ما وصفه بانتهاكات إسرائيلية متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار، وما نتج عنها من سقوط شهداء وجرحى بين المدنيين في القرى الجنوبية اللبنانية.

المصدر / فلسطين أون لاين
