إيران تنفي صحة تقارير إعلامية حول اتفاق وشيك مع الولايات المتحدة

أفادت مصادر إيرانية مطلعة بأن التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن رفع الحصار عن إيران تضمنت مزيجًا من الحقيقة والكذب، معتبرة أنها محاولة لإظهار انتصار مصطنع.

ونقلت وكالة "فارس" عن المصادر قولها، إن ترمب زعم أن إيران ستفكك أو تدمر موادها النووية، مؤكدة أن هذا الأمر لم يرد مطلقًا في مذكرة التفاهم بين الجانبين.

وذكرت المصادر أن ترمب لم يشر إلى شرط الدفع الفوري لـ12 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة المنصوص عليه ضمن مذكرة التفاهم.

وبحسب المصادر، فإن مذكرة التفاهم تنص كذلك على إقرار وقف كامل لإطلاق النار في لبنان، مشددة على أن طهران لن تدخل المرحلة التالية المتعلقة بالعقوبات والملف النووي قبل تسوية جميع القضايا المذكورة في مذكرة التفاهم.

وأكدت أن الاتفاق النهائي سيُصاغ استنادًا إلى خطوط إيران الحمراء وعدم الثقة بأمريكا، موضحة أن الاتفاق سيصاغ بطريقة يتم فيها اتخاذ إجراء مضاد وفوري في حال أخّلت أمريكا به.

