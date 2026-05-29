قصف إسرائيلي لبئر مياه يفاقم معاناة لاجئ الرشيدية

29 مايو 2026 . الساعة 18:36 بتوقيت القدس
آثار القصف الإسرائيلي على مخيم الرشيدية

تسبب قصف إسرائيلي لبئر مياه في مخيم الرشيدية بمعاناة إنسانية متفاقمة لسكان المخيم ومخيمات منطقة صور جنوبي لبنان.

وأحدث القصف الإسرائيلي لمباني سكنية وبئر مياه في المخيم، حالة من الخوف والقلق ولا سيما عقب تعطيل عمل بئر المياه الأساسي الذي يخدم جزءا واسعا من الرشيدية.

وبحسب مصادر محلية فإن بئر المياه المستهدف يعد شريانًا أساسيًا للحياة داخل المخيم، إذ تعتمد عليه المنطقة بشكل كبير في تأمين المياه، وسط دعوات للجهات المعنية إلى الإسراع في إصلاحه باعتباره ضرورة ملحة.

ويغذي البئر المنطقة الشمالية من مخيم الرشيدية وتستفيد منه مئات العائلات في الاستخدام اليومي.

يذكر أن جيش الاحتلال كثف الآونة الأخيرة، غاراته الجوية العنيفة على لبنان، ما أدى إلى استشهاد وإصابة الآلاف منذ بدء العدوان في الثاني من مارس/ آذار الماضي، فضلا عن نزوح مئات الآلاف من المدنيين.

المصدر / بيروت/ فلسطين أون لاين:
