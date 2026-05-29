احتجاجات في وارسو تنديدا بالحرب الإسرائيلية على غزة

شهدت العاصمة البولندية وارسو احتجاجات جماهيرية حاشدة منددة بالاحتلال الإسرائيلي ومشاركة وفود إسرائيلية في فعاليات ومؤتمرات مرتبطة بقطاع السلاح والأمن داخل البلاد.

ورفع المشاركون أمام فعالية مرتبطة بالصناعات العسكرية والأمنية في وارسو، العلم الفلسطيني، وسط هتافات منددة بالحرب الإسرائيلية على غزة ومشاركة شخصيات إسرائيلية في مؤتمرات أوروبية.

وجاءت الفعالية بالتزامن مع انعقاد مؤتمر ومعرض مرتبط بقطاع الأمن والدفاع في العاصمة البولندية، شاركت فيه وفود وشركات من عدة دول بينها "إسرائيل"، الأمر الذي أثار غضب مجموعات متضامنة مع فلسطين.

واعتبر المحتجون استقبال ممثلين عن جيش الاحتلال أو شركات مرتبطة بالصناعات العسكرية الإسرائيلية يمثل تطبيعا مع الجرائم المرتكبة في غزة.

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة المحتجين وهم يطلقون هتافات داعمة لفلسطين وأخرى منددة بجرائم الاحتلال، في وقت انتشرت فيه قوات الشرطة في محيط الفعالية لتأمين المكان ومنع وقوع احتكاكات.

وتأتي هذه التحركات ضمن موجة احتجاجات متصاعدة تشهدها عواصم أوروبية عدة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، حيث شهدت مدن في بريطانيا وفرنسا وألمانيا والسويد وبولندا تظاهرات متكررة تطالب بوقف الحرب وفرض حظر على تصدير السلاح لـ"إسرائيل".

