الاتحاد الأوروبي: "إسرائيل" تواصل تهجير المقدسيين من منازلهم

أكد مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي استمرار "إسرائيل" بسياسة تهجير الفلسطينيين من منازلهم في شرقي القدس المحتلة.

وأفاد بأن أوضاع الفلسطينيين في شرقي القدس المحتلة لا يزال مزريا، مشيرا إلى ما شهدته بلدة سلوان على وجه الخصوص من تصعيد خطير في عمليات الإخلاء القسري والهدم.

وأوضح ممثل الاتحاد الأوروبي، في بيان بالاتفاق مع رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، اليوم الجمعة، أنه في منطقتي بطن الهوى وحي البستان، تم تهجير أكثر من 50 عائلة، أي ما يعادل نحو 300 شخص، من منازلهم خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية.

وأشار إلى أن نحو 200 منزل يواجه خطر الإخلاء أو الهدم الوشيك في هاتين المنطقتين وحدهما.

وأكد الاتحاد الأوروبي مجدداً معارضته الشديدة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية وأنشطتها، بما في ذلك داخل وحول القدس، والتي تُعدّ غير قانونية بموجب القانون الدولي. ولا تُعفي القوانين الإسرائيلية، "إسرائيل" من الوفاء بالتزاماتها بإدارة الأراضي المحتلة بطريقة تُوفر الحماية للسكان المحليين.

وبين أن الإجراءات الأحادية المتخذة في هذا السياق، مثل عمليات النقل القسري والإخلاء والهدم ومصادرة المنازل، لن تؤدي إلا إلى تصعيد الوضع المتوتر بالفعل وإلى مزيد من المعاناة الإنسانية.

ودعا ممثل الاتحاد الأوروبي سلطات الاحتلال المختصة إلى وضع حد لهذه الممارسات والامتثال الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

