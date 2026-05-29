رومانيا تطرد القنصل العام الروسي وتعلن السبب

29 مايو 2026 . الساعة 17:23 بتوقيت القدس
رومانيا أعلنت طرد القنصل الروسي بسبب الطائرة الروسية

أعلن الرئيس الروماني، الجمعة، أن بلاده، ستطرد القنصل العام الروسي في مدينة كونستانتا المطلة على البحر الأسود، بعد اختراق طائرة مسيّرة أجواءها وارتطامها بمبنى سكني.

وفي وقت سابق اليوم، قالت السلطات الرومانية إن طائرة مسيّرة سقطت على ​سطح مبنى سكني من عشرة ‌طوابق في مدينة غالاتي الواقعة جنوب شرق البلاد وتسببت في انفجار وحريق ​أدى إلى إصابة شخصين، ​وذلك خلال هجوم شنته روسيا ليلة ⁠أمس الجمعة على أوكرانيا.

إغلاق القنصلية

وقال الرئيس نيكوسور دان، العضو بلاده في حلف شمال الأطلسي، في كلمة مصوّرة: "تتحمل روسيا المسؤولية الكاملة عن هذه الحادثة"، مضيفاً: "في ضوء هذا الوضع، تم إعلان القنصل العام لروسيا الاتحادية في كونستانتا شخصاً غير مرغوب فيه، وسيتم إغلاق القنصلية العامة لروسيا الاتحادية في كونستانتا".

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها تستعد للرد على الخطوة الرومانية، قائلةً على لسان المتحدثة باسمها ماريا زاخاروفا، إن إجراءات الرد على إعلان القنصل العام الروسي شخصاً غير مرغوب فيه وإغلاق القنصلية العامة في رومانيا "لن تتأخر"، واصفةً رد الفعل الغربي على تحطّم المسيّرة بأنه "ضجيج".

المصدر / وكالات
