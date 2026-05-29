حماس تحذر من وقائع تستهدف الهوية العربية والإسلامية للمسجد الإبراهيمي

أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على إغلاق المسجد الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل حتى إشعار آخر.

واعتبرت حماس، في بيان تلقت "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، اليوم الجمعة، هذا الإغلاق جريمة جديدة واعتداء سافر على المقدسات الإسلامية، وانتهاكا صارخا لحرية العبادة وحق الفلسطينيين في ممارسة شعائرهم الدينية.

وحذرت من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات الإسلامية، وما يرافقها من سياسات التهويد والتضييق الممنهج لفرض وقائع جديدة تستهدف الهوية العربية والإسلامية للمسجد الإبراهيمي.

وأكدت أن هذه السياسات العدوانية لن تفلح في تغيير هوية المسجد الثابتة، وسيبقى مكاناً إسلامياً خالصاً يدافع عنه الشعب الفلسطيني مهما بلغت التضحيات.

وطالبت حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها المعنية بالتحرك العاجل والفاعل لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، واتخاذ إجراءات رادعة بحق حكومة الاحتلال التي تمعن في عدوانها على الأرض والشعب والمقدسات.

ودعت في هذا السياق، أبناء شعبنا في الضفة الغربية عامة ومدينة الخليل خاصة إلى تكثيف الحضور والرباط وشد الرحال إلى المسجد الإبراهيمي للتصدي لكافة مخططات التهويد والسيطرة.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين: