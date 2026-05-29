فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

إدارة ترامب تسعى لإصدار ورقة نقدية تحمل صورته

انفجار صاروخ "نيو غلين" في انتكاسة جديدة لشركة "بلو أوريجين"

انخفاض تاريخي.. سكان اليابان يتراجعون بنسبة 2.5% خلال خمس سنوات

الذهب يحافظ على مكاسبه مع ترقب الأسواق لتطورات الملف الإيراني

3 شهداء ومصابون في غارات إسرائيلية متواصلة على غزة

تصاعد هجمات المسيّرات.. إعلام عبري: جيش الاحتلال "ينزف مجددًا" في لبنان

الأمم المتحدة تلوّح بإدراج جهات إسرائيلية إضافية بقائمة الانتهاكات الجنسية

باريس تطلب تحقيقا في انتهاكات طالت فرنسيين شاركوا في أسطول لدعم غزة

استطلاع: حزب بينيت ولبيد يخسر زخمه وآيزنكوت يعزز حضوره

وسط اتهامات بالاحتكار.. طرح دفعة جديدة من تذاكر كأس العالم

تصاعد هجمات المسيّرات.. إعلام عبري: جيش الاحتلال "ينزف مجددًا" في لبنان

29 مايو 2026 . الساعة 11:54 بتوقيت القدس
...
مسيرات حزب الله الهجومية

أفادت القناة 12 العبرية، نقلًا عن مراسلها العسكري شاي ليفي، بأن الأيام الأخيرة شهدت تصاعدًا ملحوظًا في استخدام حزب الله للطائرات المسيّرة المتفجرة، ما أدى إلى تفاقم الوضع الميداني وإلحاق أضرار كبيرة بجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب التقرير، فإن قادة الجيش الإسرائيلي حاولوا طمأنة الجنود وسكان الجبهة الداخلية، مؤكدين أن البقاء داخل ما يسمى "المنطقة الأمنية" والاعتماد على أسلوب "الدفاع الديناميكي المتحرك" من شأنه الحد من الخسائر وتقليص المخاطر الأمنية.

إلا أن المراسل العسكري للقناة أكد أن الواقع الميداني يعكس صورة مغايرة، مشيرًا إلى أن القيادة العسكرية تجاهلت دروس حرب العصابات والتجارب السابقة التي خاضها الاحتلال في لبنان خلال العقود الماضية.

ووصف ليفي الوضع الحالي بأن الجيش الإسرائيلي "ينزف مجددًا في الوحل اللبناني"، في إشارة إلى تزايد حالة الاستنزاف والخسائر التي يتكبدها خلال المواجهة المستمرة مع حزب الله على الحدود الشمالية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#طائرات مسيرة تركية #طائرات كواد كابتر

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة