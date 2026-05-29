تصاعد هجمات المسيّرات.. إعلام عبري: جيش الاحتلال "ينزف مجددًا" في لبنان

أفادت القناة 12 العبرية، نقلًا عن مراسلها العسكري شاي ليفي، بأن الأيام الأخيرة شهدت تصاعدًا ملحوظًا في استخدام حزب الله للطائرات المسيّرة المتفجرة، ما أدى إلى تفاقم الوضع الميداني وإلحاق أضرار كبيرة بجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب التقرير، فإن قادة الجيش الإسرائيلي حاولوا طمأنة الجنود وسكان الجبهة الداخلية، مؤكدين أن البقاء داخل ما يسمى "المنطقة الأمنية" والاعتماد على أسلوب "الدفاع الديناميكي المتحرك" من شأنه الحد من الخسائر وتقليص المخاطر الأمنية.

إلا أن المراسل العسكري للقناة أكد أن الواقع الميداني يعكس صورة مغايرة، مشيرًا إلى أن القيادة العسكرية تجاهلت دروس حرب العصابات والتجارب السابقة التي خاضها الاحتلال في لبنان خلال العقود الماضية.

ووصف ليفي الوضع الحالي بأن الجيش الإسرائيلي "ينزف مجددًا في الوحل اللبناني"، في إشارة إلى تزايد حالة الاستنزاف والخسائر التي يتكبدها خلال المواجهة المستمرة مع حزب الله على الحدود الشمالية.

