انفجار صاروخ "نيو غلين" في انتكاسة جديدة لشركة "بلو أوريجين"

انفجر صاروخ "نيو غلين" العملاق التابع لشركة "بلو أوريجن" أخلال اختبار أرضي في كيب كانافيرال في ولاية فلوريدا، ما يشكّل انتكاسة كبيرة لشركة استكشاف الفضاء التي يملكها مؤسس "أمازون" جيف بيزوس.

وأكّد الملياردير الأميركي في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس "تحديد مكان جميع أفراد الطاقم"، موضحا أنهم "بخير وسالمون"، لكنه أشار إلى أن "من المبكر جدا معرفة السبب الدقيق" لهذا الانفجار.

وأضاف "إنه يوم صعب حقا، لكننا سنُصلح كل ما يلزم تصليحه وسنعاود الرحلات، فالأمر يستحق ذلك".

وكانت الشركة افادت قبل ذلك في بيان مقتضب نشرته على إكس أيضا بتسجيل "خلل أثناء اختبار الحرق الفعلي".

ويُظهر مقطع فيديو نشرته وسيلة إعلام متخصّصة الانفجار القوي ليلا لهذا الصاروخ الذي يبلغ ارتفاعه نحو 100 متر.

ومع أنّ أعطالا غالبا ما تحصل أثناء الاختبارات الأرضية التي تسبق عمليات الإطلاق، تندر مثل هذه الانفجارات، ويثير حجم الحادث الجديد المخاوف من أن يكون ألحق أضرارا جسيمة بمنصة الإطلاق التي كان الصاروخ موجودا عليها.

ويشكّل الصاروخ "نيو غلين" الذي بدأ تنفيذ رحلات في مطلع عام 2025 أداة رئيسية في الطموحات القمرية لجيف بيزوس وكذلك لناسا.

فقد أسندت وكالة الفضاء الأميركية إلى شركة "بلو أوريجن" مهمة تطوير مركبات هبوط قمرية لنقل رواد الفضاء والمعدات إلى سطح القمر، بهدف إنشاء قاعدة عليه، علما أن الشركة تحتاج إلى صاروخ "نيو غلين" لإطلاق هذه المركبات.

وفي نيسان/أبريل الفائت، مُنيت "بلو أوريجن" بإخفاق خلال الإطلاق الثالث لهذه الصاروخ الكبير.

ورغم تمكنها يومها من استعادة الطبقة الداخلية للصاروخ للمرة الثانية نتيجة مناورة معقدة، فإنّ خللا تقنيا منع الطبقة العليا من وضع قمر اصطناعي للاتصالات في المدار المستهدف.

ومن شأن الانتكاسة الجديدة الأشدّ فداحة أن تؤخر عودة الصاروخ إلى التحليق، في وقت كان يستعد فيه لإطلاق أقمار اصطناعية تابعة لكوكبة "ليو" من أمازون قريبا.

وقد يؤثر ذلك أيضا في الجدول الزمني الضيق أصلا لبرنامج "أرتيميس" القمري، الذي سبق أن شهد الكثير من التأخير والانتكاسات، في وقت تسرّع فيه الولايات المتحدة وتيرتها سعيا إلى إعادة إرسال بعثات بشرية إلى القمر قبل متافِستها الصين.

