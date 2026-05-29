ومخاوف التضخم

الذهب يحافظ على مكاسبه مع ترقب الأسواق لتطورات الملف الإيراني

29 مايو 2026 . الساعة 10:57 بتوقيت القدس
صورة من الأرشيف

سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات الجمعة، في ظل متابعة المستثمرين للتطورات المتعلقة بالمحادثات الأميركية الإيرانية، إلى جانب استمرار القلق العالمي من معدلات التضخم واحتمالات تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وبحسب بيانات التداول، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة ليصل إلى 4505.57 دولارات للأوقية، رغم توجه المعدن النفيس نحو خسارة أسبوعية محدودة بلغت نحو 0.1 بالمئة.

صعود العقود الأمريكية

كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.1 بالمئة لتسجل 4535.90 دولارًا للأوقية، وسط حالة من الحذر في الأسواق المالية العالمية وترقب المستثمرين لأي إشارات جديدة تتعلق بأسعار الفائدة الأميركية.

وفي سوق المعادن النفيسة الأخرى، استقرت أسعار الفضة عند 75.61 دولارًا للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.5 بالمئة إلى 1375.63 دولار، مدعومًا بتوقعات تحقيق مكاسب أسبوعية.

ترقب المتعاملون

في المقابل، تراجع البلاتين بنسبة 0.4 بالمئة إلى 1914.95 دولارًا للأوقية، ليتجه نحو تسجيل خسائر أسبوعية مع تراجع الطلب الصناعي ومخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي.

ويترقب المتعاملون في الأسواق خلال الفترة المقبلة أي مستجدات تتعلق بالتضخم الأميركي والسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، باعتبارها عوامل رئيسية تؤثر على حركة الذهب والمعادن الثمينة.

المصدر / فلسطين أون لاين/ وكالات
