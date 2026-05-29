الاحتلال يعتقل 6 مواطنين بالضفة ومستوطنون يحطمون مركبات

29 مايو 2026 . الساعة 08:44 بتوقيت القدس
صورة أرشيفية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، ستة مواطنين خلال مداهمات طالت مخيم العين غرب نابلس ومدينة قلقيلية، شمالي الضفة الغربية تخللها تفتيش منازل والعبث بمحتوياتها ونشر قناصة ومنشورات تهديدية.

فقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة، مواطنًا ومواطنة خلال اقتحامها مخيم العين غرب مدينة نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل في المخيم، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، قبل أن تعتقل المواطنة عبير أحمد الأسدي، والمواطن محمد أمين محمود الأسدي، كما استولت على مركبته.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، أربعة مواطنين من مدينة قلقيلية، عقب اقتحامها المدينة من مدخلها الشرقي.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت أحياء نزال، والنقار، وجعيدي، واعتقلت كلا من: الأسير السابق علي نزال، وإسلام مراعبة، وتوفيق عفانة، ورزق أبو سمرة، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال نشرت قناصتها في عدد من المواقع داخل المدينة، كما علّقت منشورات تهديدية، قبل انسحابها عقب اقتحام استمر لساعتين.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال صباح اليوم بلدة الزاوية غرب سلفيت، وانتشرت في عدة أحياء من البلدة، وداهمت منازل المواطنين، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي هذه الأثناء، حطم مستعمرون، عددًا من مركبات المواطنين في بلدات سبسطية والناقورة شمال غرب نابلس، وبلدة بيتا جنوبًا.

وبحسب مصادر محلية، هاجم مستعمرون البلدات الثلاث فجرًا، وأقدموا على تحطيم عدد من المركبات وإعطاب إطاراتها، ما ألحق أضرارًا مادية فيها.

المصدر / فلسطين أون لاين
