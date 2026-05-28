الاحتلال يجمد علاقاته مع مكتب غوتيريش بعد إدراجه على القائمة السوداء للعنف الجنسي

أعلن الاحتلال الإسرائيلي تجميد علاقاته مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش، ردا على إدراج "إسرائيل" ضمن القائمة السوداء التابعة للأمم المتحدة الخاصة بالجهات المتهمة بارتكاب العنف الجنسي في مناطق النزاع.

وصباح الخميس، كان سفير الاحتلال لدى الأمم المتحدة، داني دانون، قال إن "إسرائيل" أُدرجت على "القائمة السوداء" الأممية، معتبرا أن القرار "سياسي ومنفصل عن الحقائق والواقع"، على حد تعبيره.

وزعم دانون أن الاحتلال قدم "أدلة ووثائق وردودا مفصلة على كل الادعاءات"، مضيفا أنهم دعوا ممثلي الأمم المتحدة إلى الوصول للميدان والتحقق من الوقائع، إلا أنهم "اختاروا عدم القيام بذلك"، وفق قوله.

