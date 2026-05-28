أسعار النفط تقفز بعد إعلان إيران استهداف قاعدة جوية أمريكية

قفزت أسعار النفط بأكثر من ثلاثة بالمئة الخميس بعد أن أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قاعدة ‌جوية أمريكية ردا على هجوم أمريكي بالقرب من مطار بندر عباس.

بحلول الساعة 03:44 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.51 دولار أو 3.72 بالمئة إلى 97.8 دولار للبرميل، في حين ارتفع عقد أغسطس/ آب الأكثر نشاطا 3.35 دولار أو 3.63 بالمئة إلى 95.6 دولار. ومن المقرر أن تنتهي صلاحية عقد يوليو/ تموز غدا يوم الجمعة.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.31 دولار أو 3.73 بالمئة إلى 91.99 دولار.

وتراجع كلا الخامين بأكثر من خمسة بالمئة إلى أدنى مستوياتهما في شهر في الجلسة الماضية بسبب احتمال توصل الولايات المتحدة وإيران لاتفاق ينهي الحرب بينهما ويعيد فتح مضيق هرمز.

ونقلت وكالة تسنيم للأنباء عن الحرس الثوري الإيراني قوله الخميس إنه استهدف قاعدة جوية أمريكية بعد ما وصفه بهجوم أمريكي في الصباح الباكر بالقرب من مطار بندر عباس.

وحذر الحرس الثوري ‌من أن أي تكرار لما وصفوه بالعدوان سيؤدي إلى رد “أكثر حسما”.

وقال مسؤول أمريكي ‌إن جيش الولايات المتحدة شن غارات جديدة في إيران استهدفت موقعا عسكريا خلص مسؤولون إلى أنه شكل تهديدا للقوات الأمريكية والحركة البحرية التجارية ‌في المضيق.

وقال دانيال هاينز محلل السلع لدى إيه.إن.زد في مذكرة: “لا تزال إمدادات النفط محدودة ولم يتم بعد حل نقاط الخلاف الرئيسية”.

وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي أن مخزونات النفط الخام هبطت 2.8 مليون برميل الأسبوع الماضي، متراجعة للأسبوع السادس على التوالي.

ومن المقرر صدور البيانات الرسمية للمخزونات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الخميس، أي بعد يوم واحد من الموعد المعتاد بسبب عطلة يوم الاثنين.

