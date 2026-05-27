تشييع جماهيري حاشد للقائد محمد عودة وعائلته في مدينة غزة

شيّعت جماهير غفيرة من أبناء الشعب الفلسطيني، الأربعاء، جثمان القائد القسامي محمد عودة "أبو عمرو" وعائلته، في موكب جماهيري حاشد انطلق من مسجد النور في شارع الثورة بمدينة غزة، عقب صلاة الظهر.

وشارك الآلاف في مراسم التشييع، مرددين الهتافات المنددة بالعدوان الإسرائيلي والمؤكدة على مواصلة طريق المقاومة، فيما حمل المشيعون جثامين الشهداء على الأكتاف وسط أجواء من الحزن والغضب.

وكان القائد محمد عودة قد استشهد مع عدد من أفراد عائلته إثر قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية في حي الرمال بمدينة غزة.

وكانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" دعت جماهير الشعب الفلسطيني إلى المشاركة الواسعة في تشييع عودة وعائلته، مؤكدة في بيان نعي أن القائد القسامي "ارتقى ثابتًا شامخًا في ميادين الجهاد والعطاء"، وأنه "ترك صفحة جديدة من صفحات العزة والكرامة بدمه".











المصدر / فلسطين أون لاين