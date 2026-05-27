حماس تدعو للمشاركة في تشييع القائد القسامي محمد عودة وعائلته بمدينة غزة

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) جماهير الشعب الفلسطيني إلى المشاركة الواسعة في تشييع القائد القسامي محمد عودة "أبو عمرو" وعائلته، وذلك اليوم الأربعاء في مدينة غزة.

وقالت الحركة، في بيان نعي ودعوة عامة، إن القائد محمد عودة ارتقى ثابتًا شامخًا في ميادين الجهاد والعطاء”، مشيرة إلى أنه ترك “صفحة جديدة من صفحات العزة والكرامة بدمه.

وأوضحت أن مراسم التشييع ستنطلق عقب صلاة الظهر مباشرة من مسجد النور في شارع الثورة بمدينة غزة، في موكب جماهيري لتوديع الشهيد وعائلته.

وتضمن البيان عبارات تأكيد على مواصلة طريق المقاومة، كما دعا إلى رفع التكبيرات والهتاف للمقاومة خلال مراسم التشييع، واصفًا الشهداء بأنهم “طريق التحرير”.

وختمت الحركة بيانها بالتأكيد على تمسكها بخيار الجهاد والمقاومة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد استهدف منزلاً في حي الرمال غربي مدينة غزة، مما أدى لاستشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين.

وأصابت أربعة صواريخ ضربت الطوابق العلوية من المبنى المستهدف الواقع في منطقة حيوية وسوق مركزي في ليلة عيد الأضحى بينما يمتلئ الشارع بآلاف الفلسطينيين.

