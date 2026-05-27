31 شهيدًا و40 جريحًا بغارات إسرائيلية جنوبي لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 31 شخصًا وإصابة 40 آخرين جراء غارات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق في جنوب البلاد.

وأوضحت مصادر صحفية أن الطيران الإسرائيلي شن ضربات على بلدات بينها برج الشمالي وكوثرية الرز وحبوش ومعركة وسلعا، بالإضافة إلى صفد البطيخ ورشكنانية والنبطية الفوقا وتولين ومجدل سلم.

ونقلت المصادر أن غارات أخرى استهدفت فرون وشقرا والصوانة وقبريخا وأنصار وصريفا وطيرفلسيه ومعروب.

أكثر من 120 غارة

من جهته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي فقدان أثر مسيّرة انقضاضية قال إن حزب الله أطلقها باتجاه منطقة برعم في الجليل الأعلى.

فيما أفادت مصادر أمنية لبنانية بأن "إسرائيل" شنت أكثر من 120 غارة على لبنان أمس الثلاثاء، في واحد من أكثر أيام القصف عنفًا منذ أسابيع.

وأبلغت وكالة الأنباء اللبنانية عن سقوط ما لا يقل عن عشرة قتلى، بينهم نساء وأطفال، في غارة واحدة استهدفت برج الشمالي. كما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن ثلاث غارات على الأقل وقعت قرب خزان سد القرعون الكبير في الشرق. وأعلن الدفاع المدني مقتل أحد عناصره، كامل يوسف زين، أثناء تأديته عمله الإنساني في بلدة القرعون نتيجة العدوان.

