أدى المواطنون في قطاع غزة، الأربعاء، صلاة عيد الأضحى المبارك فوق أنقاض المساجد المدمرة وفي العراء.

وشاركت جموع كبيرة من الأهالي، من أطفال وكبار، في أداء الصلاة وسط التكبير والتهليل، محاولين رسم الفرحة على وجوه الأطفال رغم الظروف القاسية التي يمرون بها.

وقد ركز الخطباء في خطبة العيد على أهمية صلة الأرحام، وزيارة عائلات الشهداء والجرحى والمعتقلين، مشددين على ضرورة التكاتف الاجتماعي لتعزيز الصمود وإدخال البهجة والسرور إلى قلوب الصغار، كذلك إفشال مخططات الاحتلال وميلشياته.





وتأتي هذه الأجواء في وقت يُحرم فيه أهالي القطاع، للعام الثالث على التوالي، من أداء فريضة الحج ونسك ذبح الأضاحي، جراء حرب الإبادة المتواصلة والحصار الخانق الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.



























