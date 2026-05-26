قوة لجيش الاحتلال تجرف أراضي خلال توغل بسوريا

توغلت قوة لجيش الاحتلال، الثلاثاء، في قرية الرفيد بريف محافظة القنيطرة جنوبي سوريا، وقامت بأعمال تجريف غربي القرية.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا": "توغلت جرافة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء باتجاه قرية الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي".

وأضافت الوكالة أن "الجرافة قامت بتنفيذ أعمال تجريف في الأراضي الواقعة غرب قرية الرفيد".

ولم تعلق السلطات السورية على الحادثة، كما لم يعرف على الفور دوافع عمليات التجريف التي قامت بها القوات الاحتلال الإسرائيلية، والتي تأتي في إطار استمرار انتهاك تل أبيب لسيادة البلد العربي.

وبشكل شبه يومي، ينتهك جيش الاحتلال الإسرائيلي سيادة سوريا لا سيما في الجنوب، عبر القصف وتوغلات يتخللها نصب حواجز، وتفتيش المارة، ومداهمة منازل، واعتقال مدنيين بينهم أطفال ورعاة أغنام.

