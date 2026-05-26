بعد الغارات الأمريكية على إيران.. خام برنت يرتفع 3%

ارتفعت أسعار خام برنت بأكثر من 3%، الثلاثاء، في ظل تزايد حالة الغموض بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في إيران، وما يرافق ذلك من مخاوف على استقرار إمدادات النفط العالمية عبر الممرات البحرية الحيوية.

ويأتي هذا الارتفاع بعد تنفيذ الجيش الأمريكي غارات على أهداف داخل إيران، في خطوة زعمت واشنطن بأنها "دفاعية"، ما زاد من حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة وأثار مخاوف من اضطراب محتمل في تدفقات النفط، خصوصًا عبر مضيق هرمز.

وفي سياق متصل، صرّح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بأن التوصل إلى اتفاق مع إيران قد يستغرق "بضعة أيام"، وهو ما خفف من التوقعات بشأن قرب إنهاء الحرب، بعد يوم من العمليات العسكرية الأمريكية في جنوب إيران.

ويرى مراقبون أن استمرار التوترات في المنطقة يضغط على أسواق الطاقة ويعزز تقلبات أسعار النفط، في وقت تراقب فيه الأسواق العالمية أي تطورات قد تؤثر على الإمدادات أو حركة الشحن البحري.

المصدر / رويترز