حزب الله يعلن سلسلة عمليات ضد جنود الاحتلال

أعلن حزب الله، الثلاثاء، تنفيذ سلسلة عمليات عسكرية جديدة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدة مناطق من جنوب لبنان، شملت إسقاط مسيّرات واستهداف آليات وأجهزة اتصالات. وأكد الحزب في بيانات منفصلة أن هذه العمليات تأتي في إطار الرد على ما وصفه بعدوان الاحتلال وخروقاته المتواصلة لوقف إطلاق النار.

وأوضح حزب الله أنه أسقط مسيّرتين إسرائيليتين في أجواء بلدتي صريفا وديركيفا، مشيرًا إلى أنّ المسيّرتين كانتا تنفذان مهمة استطلاعية داخل الأجواء اللبنانية.

وفي العمليات الهجومية، أعلن الحزب استهداف آلية عسكرية من طراز "نميرا" بمسيّرة مفخخة في بنت جبيل، مؤكدًا تحقيق إصابة مباشرة، قبل أن ينفّذ هجومًا آخر على آلية مماثلة في زوطر الشرقية ويصيبها بدقة.

كما أفاد الحزب في بيان لاحق بأنه استهدف أجهزة اتصالات تابعة للجيش الإسرائيلي داخل موقع العاصي المقابل لبلدة ميس الجبل، باستخدام طائرة مسيّرة.

يشار إلى أنه في وقت سابق من اليوم، أعلنت وسائل إعلام عبرية إصابة ثلاثة جنود على الجبهة اللبنانية، بانفجار محلقة هجومية بعدد من الجنود.

