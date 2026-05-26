هيئة بريطانية: انفجار قرب ناقلة على بعد 60 ميلا من مسقط

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الثلاثاء، بوقوع انفجار قرب ناقلة على بعد 60 ميلا بحريا من العاصمة العُمانية مسقط.

وقالت الهيئة في بيان إنها تلقت بلاغا عن حادث على بُعد 60 ميلا بحريا شرقي مسقط، تمثل في انفجار قرب ناقلة نفط.

وأضافت أن ربان الناقلة أفاد بأن الانفجار وقع قرب الجانب الأيسر الخلفي بالقرب من خط المياه.

وتابعت أن الطاقم والسفينة بخير، إلا أن ربانها تحدث عن تسرب بعض وقود السفينة إلى المياه، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيقات لكشف ملابسات الحادث وتحديد أسبابه.

ودعت الهيئة السفن المارة في المنطقة إلى توخي الحذر أثناء الإبحار، والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة.

وخلال الأسابيع الأخيرة وقعت حوادث مشابهة في سياق صراع بحري وأزمة أمنية متصاعدة في مضيق هرمز وبحر العرب بين إيران من جهة والولايات المتحدة وحلفائها من جهة أخرى.

والسبت أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استكمال التفاوض على معظم بنود اتفاق مع طهران، في انتظار استكمال ترتيباته النهائية مع إيران ودول شرق أوسطية، على أن يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز ضمن بنود أخرى.

أما الوساطة الباكستانية فأعلنت في بيان للجيش عقب مباحثات أجراها قائده عاصم منير في طهران، عن إحراز "تقدم مبشر" نحو التوصل إلى "تفاهم نهائي" بين الولايات المتحدة وإيران.​​​​​

وتقود باكستان وساطة بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب التي بدأت في 28 فبراير/ شباط بهجمات شنتها الولايات المتحدة ودولة الاحتلال على إيران، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/ نيسان.

المصدر / وكالات