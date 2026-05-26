طهران تتهم أمريكا بانتهاك وقف إطلاق النار

26 مايو 2026 . الساعة 16:22 بتوقيت القدس
اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية، الثلاثاء، الولايات المتحدة بارتكاب "انتهاك صارخ" لوقف إطلاق النار في إقليم هرمزجان جنوب البلاد.

وأكد بيان الخارجية الإيرانية أن "الولايات المتحدة انتهكت وقف إطلاق النار خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية"، محملة واشنطن "المسؤولية الكاملة عن جميع التداعيات الناجمة عن هذه الأعمال".

وكان الجيش الأمريكي قد نفذ، أمس الاثنين، ضربات جوية استهدفت مناطق جنوب إيران، زاعمًا أن الأهداف شملت زوارق كانت "تحاول زرع ألغام" إضافة إلى مواقع لإطلاق الصواريخ.

وادعى الجيش الأميركي إن الضربات جاءت في إطار "عمل دفاعي" لمنع تهديدات محتملة في المنطقة _على حد تعبيره_.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في مدينة بندر عباس الواقعة ضمن الإقليم.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر بين الجانبين، بعد سلسلة حوادث بحرية وهجمات متبادلة بالمسيرات والصواريخ خلال الأشهر الماضية.

المصدر / وكالات
