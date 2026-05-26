جيش الاحتلال يفصل مدعية سابقة لسماحها بنشر فيديو اعتداء على أسير

قرر رئيس أركان الاحتلال إيال زامير، الثلاثاء، فصل المدعية العسكرية السابقة يفعات تومر-يروشالمي من الجيش لسماحها قبل عامين بنشر فيديو يظهر اعتداء جنود جنسيًا على أسير فلسطيني.

وقال جيش الاحتلال في بيان إن "رئيس الأركان فصل المدعية العسكرية السابقة يفعات تومر-يروشالمي من الجيش".

وأشار إلى أنه جرى إيقافها عن العمل فور ظهور الشبهات المتعلقة بواقعة سجن "سدي تيمان" العسكري بالعام 2024.

ويعود تسريب الفيديو إلى أغسطس/ آب 2024 ويظهر جنودا إسرائيليين بالسجن هم يأخذون جانبا أسيرَا فلسطينيَا مستلقيَا على وجهه، ثم يحيطونه بدروع مكافحة الشغب أثناء اعتدائهم عليه، فيما نُقل في حينه لتلقي العلاج جراء إصابة بليغة.

وأثار المقطع المسرب ردود فعل حقوقية غاضبة في أنحاء العالم، ودعوات لإغلاق سجن "سدي تيمان"، حيث تعتقل دةلى الاحتلال فلسطينيين من قطاع غزة، وسط تقارير عن انتهاكات خطيرة وواسعة.