فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الطفل المريض مسلم.. وعودات بالسفر دون تنفي

حماس: "الخط البرتقالي" خرق خطير لوقف النار ومحاولة لفرض وقائع جديدة

“قوافل لا تُحاصر”.. نازحون في خانيونس يجددون التضامن مع قافلة الصمود ويطالبون بكسر حصار غزة

العيد خلف القضبان.. عائلات أسرى غزة تُحرم فرحة الأضحى وتناشد العالم لإنقاذهم

فلسطين تقترب من إنجاز عالمي.. استمرار التصويت لمشروع "بناء الأمل" حتى 28 مايو

عقول تقهر الركام.. شباب غزة يطلقون "هاكثون البنّائين" التقني تحديًا لما هدمه الاحتلال

الاحتلال يواصل خروقاته في غزة: 8 شهداء في خان يونس والمحافظة الوسطى

"الصحة": حصيلة العدوان على غزة ترتفع إلى 72,803 شهيدًا

غزة تحت الانهيار.. دمار واسع يطال البنية التحتية ويشلّ جميع القطاعات

طهران تتهم أمريكا بانتهاك وقف إطلاق النار

جيش الاحتلال يفصل مدعية سابقة لسماحها بنشر فيديو اعتداء على أسير

26 مايو 2026 . الساعة 16:17 بتوقيت القدس
...
أثار المقطع المسرب ردود فعل حقوقية غاضبة في أنحاء العالم (صورة أرشيفية)

قرر رئيس أركان الاحتلال إيال زامير، الثلاثاء، فصل المدعية العسكرية السابقة يفعات تومر-يروشالمي من الجيش لسماحها قبل عامين بنشر فيديو يظهر اعتداء جنود جنسيًا على أسير فلسطيني.

وقال جيش الاحتلال في بيان إن "رئيس الأركان فصل المدعية العسكرية السابقة يفعات تومر-يروشالمي من الجيش".

وأشار إلى أنه جرى إيقافها عن العمل فور ظهور الشبهات المتعلقة بواقعة سجن "سدي تيمان" العسكري بالعام 2024.

ويعود تسريب الفيديو إلى أغسطس/ آب 2024 ويظهر جنودا إسرائيليين بالسجن هم يأخذون جانبا أسيرَا فلسطينيَا مستلقيَا على وجهه، ثم يحيطونه بدروع مكافحة الشغب أثناء اعتدائهم عليه، فيما نُقل في حينه لتلقي العلاج جراء إصابة بليغة.

وأثار المقطع المسرب ردود فعل حقوقية غاضبة في أنحاء العالم، ودعوات لإغلاق سجن "سدي تيمان"، حيث تعتقل دةلى الاحتلال فلسطينيين من قطاع غزة، وسط تقارير عن انتهاكات خطيرة وواسعة.

#الأسرى #الاحتلال #سجون الاحتلال #سدي تيمان

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة