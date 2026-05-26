رئيس مستوطنة المطلة يهاجم قادة الاحتلال: صفر في الأفعال

26 مايو 2026 . الساعة 16:15 بتوقيت القدس
جنود للاحتلال في مستوطنة شمال فلسطين المحتلة

شنّ رئيس مستوطنة المطلة هجومًا حادًا على قيادة الاحتلال العسكرية والسياسية، متهمًا إياها بالعجز عن مواجهة سكان الشمال والتعامل مع تداعيات التصعيد الأمني على الحدود الشمالية.

وقال رئيس المستوطنة، في تصريحات غاضبة، إن القادة الإسرائيليين "يصفون أنفسهم بأنهم الأفضل في العالم، لكن على صعيد الأفعال فهم صفر"، في انتقاد لاذع لأداء المؤسسة العسكرية خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أنه قاطع لقاءً عُقد مع قائد المنطقة الشمالية، موضحًا أنه لم يتلقَّ دعوة للمشاركة بسبب مواقفه المنتقدة للقيادة، على حد تعبيره.

وتابع: "إنهم عاجزون عن مواجهة الشعب في الشمال"، في إشارة إلى تصاعد حالة الغضب داخل المستوطنات الشمالية نتيجة الأوضاع الأمنية المستمرة وتراجع الثقة بقيادة الاحتلال.

تأتي هذه التصريحات في وقت يستمر حزب الله بإيقاع خسائر عدة في جنود وضباط الاحتلال في الجبهة الشمالية، إضافة لتوجيه رشقات صاروخية تجاه المستوطنات المحاذية للحدود.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
