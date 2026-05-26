مركز: 9400 أسير يستقبلون عيد الأضحى في ظروف قاسية

أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، الثلاثاء، أن نحو 9400 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال يستقبلون عيد الأضحى المبارك هذا العام في ظل ظروف معيشية وصحية قاسية، تترافق مع تضييق متزايد وإجراءات حرمان وتنكيل مشددة.

وأوضح مدير المركز الباحث رياض الأشقر في بيان له، أن أجواء العيد داخل السجون كانت قبل سنوات تحمل طابعًا مختلفًا، حيث كان الأسرى يحاولون إحياء المناسبة بوسائل بسيطة تعكس صمودهم، من خلال ارتداء ملابس خاصة، وتزيين الغرف بما توفر لديهم، وصناعة الحلوى بإمكانات محدودة، في محاولة لإضفاء أجواء من الفرح والتكاتف رغم الظروف الصعبة.

وأضاف الأشقر ان هذه المناسبات السعيدة بعد حرب الابادة في السابع من اكتوبر 2023 اصبحت اداة للتعذيب والتنكيل بالأسري ويستغلها الاحتلال لزيادة معاناتهم وخنق أي فرصة للفرح ، حيث هذا العيد السادس الذى يمر على الاسرى في ظل سياسة حكومة الاحتلال المتطرفة والتي تسعى بكل الوسائل لقتلهم معنوياً وجسدياً.

وأضاف: "يستقبل الاسرى والاسيرات عيد الاضحى هذا العام ولا زاولوا محرومين من زيارة ذويهم منذ ما يقارب ثلاثة سنوات، وهى شريان الحياة بالنسبة للأسير وخاصة في مثل هذه الاوقات الذى يحتاج فيها الاسير رؤية ذويه والاطمئنان عليهم وتهنئه ابنائه وهذا ينغص على الاسرى فرحتهم بالعيد ".

وأوضح أن وقف الزيارات منذ سنوات الذى أدى الى شح كبير في الملابس والاغطية سواء الشتوية او الصيفية والتي لا توفرها ادارة السجون للأسرى، حيث كان يسمح للأهالي خلال الزيارة ادخال بعض تلك الأغراض اضافة لبعض أغراض الأكل ، وضاعف اغلاق الكنتين من عدم توفر المستلزمات الاساسية للأسرى مما سبَّب معاناة كبيرة لهم .

وأشار الاشقر إلى أن الأسرى يتعرضون الى حملات تنكيل واسعة وعمليات قمع لا تكاد تتوقف يتم خلالها تقيديهم والقائهم على الارض لساعات والاعتداء عليهم بالضرب ورش الغاز ومن يصاب منهم بجراح أو رضوض او حتى كسور لا يتم تقديم العلاج له ، كما يضاعف الاحتلال معاناتهم بسحب الفرشات والاغطية منذ الصباح وحتى وقت متاخر من الليل .

ويقبع في سجون الاحتلال أكثر من 9400 فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، ويعانون تعذيبًا وتجويعًا وإهمالًا طبيًا، مما أدى إلى مقتل عشرات منهم، وفقا لمنظمات حقوقية فلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين