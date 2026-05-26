"الصحة": حصيلة العدوان على غزة ترتفع إلى 72,803 شهيدًا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 72,803 شهداء و172,855 مصابًا، في ظل استمرار الهجمات وصعوبة وصول الطواقم الطبية والدفاع المدني إلى الضحايا.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 6 شهداء و34 إصابة، جراء القصف والاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة في مناطق متفرقة من القطاع.

وأوضحت أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، بينما تواجه طواقم الإسعاف والدفاع المدني صعوبات كبيرة في الوصول إليهم بسبب استمرار القصف وخطورة الأوضاع الميدانية.

906 شهيد منذ أكتوبر

وأضافت الوزارة أن الحصيلة منذ إعلان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر بلغت 906 شهداء و2,747 إصابة، إلى جانب انتشال 781 جثمانًا من مناطق مختلفة في قطاع غزة.

وحذرت من تفاقم الكارثة الإنسانية والصحية في القطاع، في ظل الضغط الكبير على المستشفيات ونقص الإمكانات الطبية والوقود والأدوية، مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية.

المصدر / فلسطين أون لاين