حماس: مجزرة المغازي تكشف استهتار الاحتلال بجهود الوسطاء

أكد الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، أن ارتكاب الاحتلال المجرم لمجزرة جديدة في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، يمثل استمراراً لحرب الإبادة الجماعية التي لا تتوقف ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وخرقاً متواصلاً لكل جهود وقف إطلاق النار.

وقال قاسم في بيان صحفي، الثلاثاء، أن "مجلس الأمن يتحمل جزءًا من المسؤولية عن هذه الجرائم، نتيجة عجزه وصمته وتبنيه للموقف الإسرائيلي"، معتبراً أن تصعيد عمليات القتل والإبادة في غزة يعكس "استهانة إسرائيلية بكل جهود الوسطاء والدول الضامنة".

وشدد الناطق باسم الحركة على أن تزامن هذه المجزرة مع "وقفة عرفة" يكشف الوجه العنصري البغيض للاحتلال، ويؤكد ضربه عرض الحائط بكل مشاعر المسلمين ومقدساتهم ومؤسساتهم الدينية.

وكان 5 مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون، جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين بمخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرة مسيّرة للاحتلال أطلقت صاروخا واحدا تجاه مجموعة مواطنين شرق مخيم المغازي، ما أدى إلى ارتقاء 5 مواطنين على الفور، كما جرى نقل عدد من الإصابات لمستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح.

كما أفادت مصادر إعلامية بأن القصف الذي حدث في منطقة المغازي تزامن مع دخول عناصر لمليشيات متعاونة مع الاحتلال للمنطقة.



