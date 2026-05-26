مقتل وإصابة عناصر من العصابات العميلة بعد استهداف جيب شرق خان يونس

26 مايو 2026 . الساعة 12:37 بتوقيت القدس
جيب محترق لمليشيات غزة المتعاونة مع الاحتلال (أرشيف)

استهدفت المقاومة الفلسطينية، صباح الثلاثاء، جيبًا يتبع للعصابات العميلة في مدينة خان يونس، خلال توغله إلى ما بعد لخط الأصفر قرب دوار "موزا" المجاور لمدرسة أحمد عبد العزيز، شرقي المدينة.

وأفادت مصادر محلية بأن الاستهداف أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف العناصر المستهدفة، وسط حالة استنفار في المنطقة، فيما انسحبت القوة من المكان تحت غطاء جوي وفرته طائرات الاحتلال المسيّرة داخل ما يُعرف بالمنطقة الصفراء.

وبحسب المصادر، فإن الجيب المستهدف كان يتحرك تجاه المنطقة، لتباغته قوى المقاومة فورا.

وأكدت منصات إعلامية تابعة للمقاومة تأكيد عناصر المقاومة بعد عودتهم استهداف الجيب بقذيفة مضادة للدروع بشكل مباشر، إلى جانب فتح النار على الجيب، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف العملاء.

وتعمل هذه الميلشيات في مناطق تخضع لسيطرة وانتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ 2025.

 وفي فبراير/ شباط 2026 توعدت "كتائب القسام" الجناح المسلح لحماس، تلك العصابات بالملاحقة، قائلة في بيان، إن "العدو لن يستطيع حمايتهم".

المصدر / فلسطين أون لاين
#ميلشيات العملاء #عصابات عميلة #عصابات غزة #ميلشيات أبو سفن #استهداف جيب

