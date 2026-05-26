الجيش الأمريكي يشن هجمات جوية جنوب إيران

26 مايو 2026 . الساعة 08:30 بتوقيت القدس
قصف سابق على إيران

نفذ الجيش الأمريكي ضربات جوية على مناطق عدة فجر اليوم جنوب إيران، قال إنها استهدفت منصات صاروخية وقوارب.

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" عن المتحدث باسم القيادة المركزية قوله إن "ضرباتنا جنوبي إيران استهدفت منصات إطلاق صواريخ وقوارب كانت تحاول زرع ألغام".

وأضاف المتحدث "نواصل الدفاع عن قواتنا مع ممارسة ضبط النفس خلال وقف إطلاق النار المستمر"، لافتا إلى أن "الضربات الدفاعية شنت لحماية القوات الأمريكية من تهديدات من جانب القوات الإيرانية".

كما أكد مسؤول أمريكي رفيع لـ"فوكس نيوز" أن القوات الأمريكية "قصفت كذلك موقعا لصواريخ سام سطح-جو في بندر عباس".

وقالت مصادر مطلعة للشبكة، إن "الضربات الأمريكية في إيران دفاعية ولا تشير إلى انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار".

المصدر / فلسطين أون لاين
