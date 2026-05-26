المرشد الإيراني: لا ملاذ آمن للولايات المتحدة في المنطقة

أكد المرشد الإيراني أن الولايات المتحدة لن تجد بعد اليوم ملاذاً آمناً لنشر ما وصفه بـ"الشر" أو لإنشاء قواعدها العسكرية في المنطقة.

وشدد المرشد الإيراني، مجتبي خامنئي، الثلاثاء، في رسالة له على قناته بتلجرام، على أن الأمة الإسلامية وشعوب المنطقة تمتلك قدرات ومصالح مشتركة ستسهم في تشكيل نظام جديد للمنطقة والعالم.

ودعا المرشد الدول الإسلامية إلى تعزيز الصداقة والتعاون المشترك، بما يمكّنها من التحرك نحو تحقيق التقدم للأمة الإسلامية وحل قضايا العالم الإسلامي.

سلاح الله أكبر

وأضاف أن عقارب الزمن لن تعود إلى الوراء، وأن شعوب وأراضي المنطقة لن تكون بعد الآن دروعاً للقواعد الأميركية.

وقال خامنئي، في الرسالة التي حملت طابعا دينيا وسياسيا، إن سلاح الله أكبر كان أساس ما وصفه بانتصارات الثورة الإيرانية وجبهة المقاومة، بدءا من إسقاط نظام الشاه، مرورا بالحرب العراقية الإيرانية، وصولا إلى المواجهات الأخيرة مع الولايات المتحدة و"إسرائيل".

وأضاف أن "الكيان الصهيوني يقترب من نهاية عمره"، معتبرا أن "إسرائيل لن ترى الأعوام الـ25 المقبلة"، في إشارة إلى تصريحات سابقة للمرشد الإيراني الراحل علي خامنئي حول مستقبل "إسرائيل".

