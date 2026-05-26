فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

عام ثالث بلا إنتاج محلي.. انعدام المواد الخام يشلّ مصانع الملابس في غزة

الاحتلال يواصل خروقاته في غزة: 5 شهداء في المغازي وفتاة متأثرة بجراحها

قانوني: دعاوى ضد "بن غفير" بعد الاعتداء على أسطول الصمود تفتح مسارا قضائيا دوليا

قلبٌ على حافة الموت.. ماهر ينتظر فرصة علاج تنقذه

مقتل وإصابة عناصر من العصابات العميلة بعد استهداف جيب شرق خان يونس

عيدُهُنّ السادس بلا عائلة.. بناتُ الخالاتِ الثلاث يتجرّعن اليُتم عَلْقَمًا

تقارير عبرية: "إسرائيل" تستهدف الأجهزة المدنية والشرطية لنشر الفوضى في غزة

ثلاثة أعياد بلا أضاحٍ.. موسم يختفي تحت الحرب في غزة

المرشد الإيراني: لا ملاذ آمن للولايات المتحدة في المنطقة

معهد للأبحاث والاستخبارات: حزب الله بدأ باعتماد استراتيجية "اصطياد القادة"

المرشد الإيراني: لا ملاذ آمن للولايات المتحدة في المنطقة

26 مايو 2026 . الساعة 12:17 بتوقيت القدس
...
المرشد الإيراني مجتبي خامنئي

أكد المرشد الإيراني أن الولايات المتحدة لن تجد بعد اليوم ملاذاً آمناً لنشر ما وصفه بـ"الشر" أو لإنشاء قواعدها العسكرية في المنطقة.

وشدد المرشد الإيراني، مجتبي خامنئي، الثلاثاء، في رسالة له على قناته بتلجرام، على أن الأمة الإسلامية وشعوب المنطقة تمتلك قدرات ومصالح مشتركة ستسهم في تشكيل نظام جديد للمنطقة والعالم.

ودعا المرشد الدول الإسلامية إلى تعزيز الصداقة والتعاون المشترك، بما يمكّنها من التحرك نحو تحقيق التقدم للأمة الإسلامية وحل قضايا العالم الإسلامي.

سلاح الله أكبر

وأضاف أن عقارب الزمن لن تعود إلى الوراء، وأن شعوب وأراضي المنطقة لن تكون بعد الآن دروعاً للقواعد الأميركية.

وقال خامنئي، في الرسالة التي حملت طابعا دينيا وسياسيا، إن سلاح الله أكبر كان أساس ما وصفه بانتصارات الثورة الإيرانية وجبهة المقاومة، بدءا من إسقاط نظام الشاه، مرورا بالحرب العراقية الإيرانية، وصولا إلى المواجهات الأخيرة مع الولايات المتحدة و"إسرائيل".

وأضاف أن "الكيان الصهيوني يقترب من نهاية عمره"، معتبرا أن "إسرائيل لن ترى الأعوام الـ25 المقبلة"، في إشارة إلى تصريحات سابقة للمرشد الإيراني الراحل علي خامنئي حول مستقبل "إسرائيل".

المصدر / فلسطين أون لاين
#إيران #الولايات المتحدة #المرشد الإيراني #الهجوم على إيران #مجتبي خامنئي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة