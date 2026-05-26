فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

عام ثالث بلا إنتاج محلي.. انعدام المواد الخام يشلّ مصانع الملابس في غزة

الاحتلال يواصل خروقاته في غزة: 5 شهداء في المغازي وفتاة متأثرة بجراحها

قانوني: دعاوى ضد "بن غفير" بعد الاعتداء على أسطول الصمود تفتح مسارا قضائيا دوليا

قلبٌ على حافة الموت.. ماهر ينتظر فرصة علاج تنقذه

مقتل وإصابة عناصر من العصابات العميلة بعد استهداف جيب شرق خان يونس

عيدُهُنّ السادس بلا عائلة.. بناتُ الخالاتِ الثلاث يتجرّعن اليُتم عَلْقَمًا

تقارير عبرية: "إسرائيل" تستهدف الأجهزة المدنية والشرطية لنشر الفوضى في غزة

ثلاثة أعياد بلا أضاحٍ.. موسم يختفي تحت الحرب في غزة

المرشد الإيراني: لا ملاذ آمن للولايات المتحدة في المنطقة

معهد للأبحاث والاستخبارات: حزب الله بدأ باعتماد استراتيجية "اصطياد القادة"

بالفيديو معهد للأبحاث والاستخبارات: حزب الله بدأ باعتماد استراتيجية "اصطياد القادة"

26 مايو 2026 . الساعة 10:29 بتوقيت القدس
...
من مسيرات حزب الله الهجومية

قال معهد "عميت" للأبحاث والاستخبارات، إن حزب الله اللبناني، بدأ باعتماد استراتيجية جديدة تقوم على "اصطياد القادة" في جيش الاحتلال الإسرائيلي العاملين في جنوب لبنان وعلى الحدود الشمالية.

وفي تقرير له، نشرته وسائل إعلام عبرية، الثلاثاء، رأى المعهد أنه تأتي كجزء من هذه الاستراتيجية الجديدة لحزب الله، تتم مراقبة تحركات ضباط إسرائيليين كبار بهدف استهداف منظومات القيادة والسيطرة والدفاع التابعة للجيش باستخدام طائرات مسيرة وهجمات مركبة.

ونوه إلى أنه وفي إطار استراتيجية "اصطياد القادة" التابعة لحزب الله، تم الإبلاغ عن محاولات استهداف منصة تابعة لمنظومة القبة الحديدية، ومركبة نسبت إلى قائد اللواء 300، إضافة إلى تنفيذ هجمات مشتركة باستخدام الصواريخ والمدفعية والطائرات المسيرة في عدة مواقع بالتزامن.

ووفقا لتقديرات المعهد، فإن الهدف هو ضرب قدرات القيادة والسيطرة لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي، وإرباك نشاط القوات في الميدان، وخلق ضغط متواصل على منظومات الدفاع الجوي في الجبهة الشمالية.

واعتمد حزب الله في الجولة القتالية على سلاح المسيرات الانتحارية، في استهداف الآليات والمواقع والجنود المتوغلين في الأراضي اللبنانية، والمستوطنات المحاذية للحدود، فيما أعلن مؤخرا عن استهداف آليات وجيبات عسكرية تتبع لقيادة جيش الاحتلال.

⭕️بالفيديو | مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية بتاريخ 18-05-2026 آلية قائد اللواء 300 التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي داخل ثكنة شوميرا في مستوطنة شوميرا شمال فلسطين المحتلة بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حزب الله #حزب الله اللبناني #معهد استخبارات #اصطياد القادة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة