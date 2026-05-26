معهد للأبحاث والاستخبارات: حزب الله بدأ باعتماد استراتيجية "اصطياد القادة"

قال معهد "عميت" للأبحاث والاستخبارات، إن حزب الله اللبناني، بدأ باعتماد استراتيجية جديدة تقوم على "اصطياد القادة" في جيش الاحتلال الإسرائيلي العاملين في جنوب لبنان وعلى الحدود الشمالية.

وفي تقرير له، نشرته وسائل إعلام عبرية، الثلاثاء، رأى المعهد أنه تأتي كجزء من هذه الاستراتيجية الجديدة لحزب الله، تتم مراقبة تحركات ضباط إسرائيليين كبار بهدف استهداف منظومات القيادة والسيطرة والدفاع التابعة للجيش باستخدام طائرات مسيرة وهجمات مركبة.

ونوه إلى أنه وفي إطار استراتيجية "اصطياد القادة" التابعة لحزب الله، تم الإبلاغ عن محاولات استهداف منصة تابعة لمنظومة القبة الحديدية، ومركبة نسبت إلى قائد اللواء 300، إضافة إلى تنفيذ هجمات مشتركة باستخدام الصواريخ والمدفعية والطائرات المسيرة في عدة مواقع بالتزامن.

ووفقا لتقديرات المعهد، فإن الهدف هو ضرب قدرات القيادة والسيطرة لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي، وإرباك نشاط القوات في الميدان، وخلق ضغط متواصل على منظومات الدفاع الجوي في الجبهة الشمالية.

واعتمد حزب الله في الجولة القتالية على سلاح المسيرات الانتحارية، في استهداف الآليات والمواقع والجنود المتوغلين في الأراضي اللبنانية، والمستوطنات المحاذية للحدود، فيما أعلن مؤخرا عن استهداف آليات وجيبات عسكرية تتبع لقيادة جيش الاحتلال.

⭕️بالفيديو | مشاهد من عملية استهداف المقاومة الإسلامية بتاريخ 18-05-2026 آلية قائد اللواء 300 التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي داخل ثكنة شوميرا في مستوطنة شوميرا شمال فلسطين المحتلة بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة.

المصدر / فلسطين أون لاين