شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية مكثفة على البقاع والجنوب اللبناني

سقط خمسة شهداء وأصيب آخرون بجروح، فجر اليوم الثلاثاء، جراء سلسلة غارات جوية إسرائيلية عنيفة استهدفت بلدة مشغرة في منطقة البقاع الغربي شرقي لبنان، حيث شنت الطائرات الحربية ثماني غارات متتالية شكلت حزاماً نارياً حول البلدة، وسط أجواء من التوتر الشديد وتصاعد العمليات العسكرية المتبادلة بين جيش الاحتلال وحزب الله.

وامتدت رقعة القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي الهمجي، لتشمل مناطق واسعة في جنوب لبنان، مستهدفة مدينة النبطية وبلدات كفر رمان، وعربصاليم، وشحور، وياطر، وحداثا، وجبال البطم، إلى جانب قصف مدفعي مركز طال بلدتي صريفا وبرج قلاوية، مما أسفر عن دمار واسع في الممتلكات وتفاقم الأوضاع الميدانية.

12 شهيدا

وأفادت الوكالة الوطنية للاعلام بأنه بعد ان أنجزت فرق الإنقاذ التابعة لـ الهيئة الصحية الإسلامية وكشافة الرسالة الإسلامية أعمال رفع انقاض المنازل المستهدفة في بلدة مشغرة مساء امس وفجرًا، فقد كشفت الأعمال الاغاثية عن مجزرة ارتكبها العدو الإسرائيلي في حق الأهالي المدنيين أسفرت عن سقوط 12 شهيدا وعدد غير قليل من الجرحى.

وتزامنت هذه التطورات الميدانية مع إصدار جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذارات عاجلة لسكان عدة قرى في الجنوب والبقاع بضرورة إخلاء منازلهم فوراً، مما تسبب في موجات نزوح جديدة وقسرية للأهالي شملت أيضاً أحياء في محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، في أعقاب إعلان القيادة الإسرائيلية رسمياً توسيع عملياتها العسكرية.

