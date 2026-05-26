الولايات المتحدة تشن ضربات جديدة ضد إيران رغم وقف إطلاق النار

26 مايو 2026 . الساعة 08:37 بتوقيت القدس
تصاعد أعمدة الدخان من منشأة نفطية في طهران بعد تعرضها لقصف إسرائيلي (أرشيف)

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها شنت هجمات ضد مواقع إطلاق صواريخ في جنوب إيران وقوارب تحاول زرع ألغام الاثنين، ما يعرض وقف إطلاق النار الهش للخطر ويثير الشكوك بشأن احتمال إبرام اتفاق لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وجاءت الضربات في الوقت الذي وصل فيه كبار المفاوضين الإيرانيين إلى الدوحة لحضور أحدث جولة محادثات لإنهاء النزاع المستمر منذ أشهر، وفي الوقت الذي صعّد فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي أعماله العدائية ضد حزب الله المدعوم من إيران في جنوب لبنان.

وقال تيم هوكينز، المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، في بيان “نفذت القوات الأمريكية ضربات دفاعية في جنوب إيران لحماية قواتنا من التهديدات التي تشكلها القوات الإيرانية”.

ولم يقدم البيان أي تفاصيل عن الهجمات سوى أن الأهداف شملت مواقع إطلاق صواريخ وقوارب تحاول “زرع ألغام”.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية بسماع دوي انفجارات في محيط بندر عباس قرابة منتصف الليل بالتوقيت المحلي (20,30 ت غ الاثنين).

وأضافت أن الوضع في المدينة الساحلية الجنوبية طبيعي والسلطات المحلية تحقق في سبب الانفجارات.

وتهدد هذه الضربات وقف إطلاق النار الهش الذي دخل حيز التنفيذ بين الطرفين في 8 نيسان/ أبريل، بينما تنخرط الولايات المتحدة وإيران في جهود دبلوماسية للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب التي هزت الاقتصاد العالمي وأحدثت اضطرابا في تدفقات الطاقة.

المصدر / وكالات
