الحجاج يتوافدون إلى صعيد عرفات لأداء ركن الحج الأعظم

يتوافد الحجاج -منذ بزوغ صباح الثلاثاء (9 ذي الحجة)- إلى صعيد عرفات، حيث يقف ضيوف الرحمن على أرض عرفة من طلوع الشمس حتى غروبها، مكثرين من التلبية والذكر والدعاء.

ويحرص الحجاج على الوجود داخل حدود عرفة التي وُضعت لها العلامات واللوحات الإرشادية، فيما تُعد عرفة كلها موقفا للحجيج في أعظم مناسك الحج.

ومع دخول وقت الظهر، تُلقى خطبة يوم عرفة التي تتناول التوجيه والإرشاد والتذكير بفضائل هذا اليوم، ثم يؤدي الحجاج صلاتيْ الظهر والعصر جمعاً وقصراً اقتداءً بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

ومع غروب شمس يوم 9 ذي الحجة، تبدأ جموع الحجيج بالتوجه إلى مشعر مزدلفة، حيث يؤدون صلاتيْ المغرب والعشاء جمعا وقصرا.

وكانت السعودية أعلنت مساء الاثنين اكتمال وصول الحجاج إلى مشعر منى في يوم التروية (8 ذي الحجة) الذي يستعد فيه الحجاج لوقفة يوم عرفة.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد طلال بن شلهوب في مؤتمر صحفي: "نفذنا المرحلة الأولى من خطة أمن الحج بطمأنينة وتنسيق تام مع كافة الأجهزة، وتم اكتمال وصول الحجاج إلى مشعر منى بانسيابية مرورية عالية لقضاء يوم التروية والمبيت فيها، تمهيدا لتصعيدهم غدا (اليوم الثلاثاء) إلى مشعر عرفات".

وفي المؤتمر ذاته، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة عبد العزيز عبد الباقي أن "المنظومة الصحية تواصل تنفيذ خططها التشغيلية والوقائية بأعلى درجات الجاهزية، ضمن منظومة وطنية متكاملة تمكّن الحجاج من أداء مناسكهم بأمن وطمأنينة ويُسْر".

ويستمر موسم الحج 5 أيام، ويتضمن الوقوف بعرفة اليوم الثلاثاء، والمبيت بمزدلفة ورمي الجمرات وأداء طواف الإفاضة وطواف الوداع.

وأعلنت السعودية -يوم الجمعة الماضي- وصول أكثر من 1.5 مليون حاج من خارج المملكة العربية السعودية.

