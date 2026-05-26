12 شهيدا في انتهاكات إسرائيلية جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار

استشهد 12 مواطنا وأصيب آخرون، في استهدافات متفرقة من محافظات قطاع غزة اليوم الثلاثاء.

وفي آخر التطورات والاعتداءات الإسرائيلية المنتهكة لاتفاق وقف إطلاق النار، استهدفت طائرات الاحتلال الطوابق العليا لمبنى سكني في حي الرمال الذي يشهد حركة مرورية مزدحمة بمناسبة العيد.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد 3 مواطنين بينهم امرأة، وأصيب آخرين باستهداف طائرات الاحتلال بعدة صواريخ عمارة عجور في حي الرمال غربي مدينة غزة.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر محلية، باستشهد مواطن في قصف إسرائيلي غربي بلدة الزوايدة.

كما استشهد مواطنان، من جراء استهداف طائرة إسرائيلية مسيّرة مركبة كانا يستقلانها في محيط دوار أبو علاء غرب مدينة خان يونس، وقد نُقلا إلى مستشفى ناصر جثتين هامدتين، غير معروفي المعالم من شدة الانفجار الحاصل.

ولاحقا أعلنت مصادر طبية في مستشفى ناصر أسماء الشهيدين وهما محمد سعيد الهباش، إيهاب عيسى كريزم.





وفي مخيم المغازي، أطلقت طائرة مسيّرة للاحتلال صاروخا واحدا تجاه مجموعة مواطنين شرق المخيم، ما أدى إلى ارتقاء 5 مواطنين على الفور، كما جرى نقل عدد من الإصابات لمستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح.

كما أفادت مصادر إعلامية بأن القصف الذي حدث في منطقة المغازي تزامن مع دخول عناصر لمليشيات متعاونة مع الاحتلال للمنطقة.

وتواصل قوات الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار والتهدئة في قطاع غزة، عبر عمليات قصف مدفعي وجوي، إلى جانب نسف منازل ومنشآت مدنية، واستهداف خيام النازحين ومراكز الإيواء في مختلف مناطق القطاع.

استشهاد فتاة متأثرة بجراحها

استشهدت فتاة، صباح اليوم الثلاثاء، متأثرة بجروح أصيبت بها جراء قصف إسرائيلي استهدف مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة، في ظل استمرار خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر محلية بأن الفتاة فاطمة محمد عبد الهادي الخطيب (15 عامًا) استشهدت متأثرة بإصابتها التي تعرضت لها في قصف الاحتلال أمس على منطقة مواصي خان يونس.

وفي سياق التصعيد الميداني، قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الآليات العسكرية الإسرائيلية المتمركزة في المنطقة.

كما فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها باتجاه عرض بحر رفح جنوبي القطاع، ما أثار حالة من التوتر والخوف في صفوف الصيادين والمواطنين.

نجاة عناصر شرطة

وفي تطور آخر، نجت قوة من الشرطة الفلسطينية إثر قصف نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية قرب بئر 19 في منطقة مواصي خان يونس، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وتواصل قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وسط استمرار عمليات القصف والتدمير في عدة مناطق من القطاع.

وحسب وزارة الصحة في غزة، بلغ عدد الشهداء والمصابين منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، 904 شهداء و2713 مصابًا والانتشال 777.

