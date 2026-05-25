جيش الاحتلال يعلن البدء بشن غارات على "بنى تحتية" تابعة لحزب الله

25 مايو 2026 . الساعة 22:35 بتوقيت القدس
أرشيفية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء شن غارات على ما وصفه بـ"البنى التحتية لحزب الله" في منطقة البقاع ومناطق أخرى من لبنان.

سبق ذلك تأكيد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بأنه وجّه "بزيادة الضغط في لبنان وتوجيه ضربات قوية لحزب الله".

واضاف نتنياهو: نحن في حرب مع حزب الله وقتلنا 600 من عناصره في الأسابيع الأخيرة.

ونقلت القناة 14 العبرية:ط أنه عقب محادثة بين نتنياهو ووزير "الدفاع"، تتجه التقديرات إلى توسيع العمليات في لبنان بشكل كبير، مع المصادقة على استهداف مبان داخل البلاد.

المصدر / فلسطين أون لاين
