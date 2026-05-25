اكتمال وصول الحجاج إلى مشعر منى استعداداً للوقوف بعرفة

أعلنت السلطات السعودية، مساء الإثنين، اكتمال وصول حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى لأداء مناسك يوم التروية، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة استعداداً لتصعيدهم إلى مشعر عرفات الثلاثاء لأداء الركن الأعظم من الحج.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، العميد طلال بن شلهوب، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالحج، إن المرحلة الأولى من خطة أمن الحج نُفذت “بطمأنينة وتنسيق تام” بين مختلف الجهات المعنية، مؤكداً أن انتقال الحجاج إلى منى جرى بانسيابية مرورية عالية لقضاء يوم التروية والمبيت فيها تمهيداً للتوجه إلى عرفات.

وأضاف بن شلهوب أن الترتيبات الميدانية الخاصة بتصعيد الحجاج من مكة المكرمة إلى عرفات متواصلة وفق الخطط المعدة لضمان سلامة الحشود وانسيابية الحركة.

وفيما يتعلق بمخالفات أنظمة الحج، أوضح المتحدث أن السلطات ضبطت 231 شخصاً متورطين في نقل حجاج غير مصرح لهم، إضافة إلى رصد 246 حملة حج وهمية، مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وأكد استمرار قوات أمن الحج في تنفيذ مهامها والتعامل بحزم مع أي مخالفات، لافتاً إلى انخفاض أعداد مخالفي تعليمات الحج مقارنة بالأعوام السابقة.

المصدر / فلسطين أون لاين