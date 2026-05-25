القسام تكشف هوية أحد منفذي اقتحام "ناحل عوز" عام 2014

كشفت كتائب القسام النقاب عن هوية الشهيد القائد سلمان يوسف غانم، أحد عناصر كتيبة الشجاعية، الذي شارك في عملية اقتحام موقع "ناحال عوز" العسكري الإسرائيلي خلال الحرب الإسرائيلية على غزة عام 2014.

وبحسب ما نشرته "كتائب القسام"، مساء اليوم الإثنين، فقد ظهر غانم في مشاهد تعود إلى العملية التي استهدفت الموقع العسكري الإسرائيلي آنذاك، قبل أن يرتقي شهيدا خلال معركة "طوفان الأقصى".

وتضمنت المشاهد التي بثتها القسام لقطات توثّق مراحل مختلفة من حياة الشهيد القائد غانم، من بينها تدريبات عسكرية وعمليات إعداد وتجهيز قبل تنفيذ المهام القتالية إلى جانب ظهوره خلال مشاركته في المعارك ضد قوات الاحتلال.

وأظهرت المقاطع المصورة الشهيد غانم في ميدان القتال إلى جانب عدد من الشهداء والقادة، ووثّقت مشاركته ضمن صفوف المقاومة خلال مراحل مختلفة.

وكان موقع كتائب القسام قد نشر سابقاً تفاصيل عملية الإنزال التي استهدفت موقع "بيل بوكس" المحيط بالمنطقة الأمنية التابعة لكيبوتس "ناحل عوز" شرق قطاع غزة، خلال حرب عام 2014، وذلك في ذكرى معركة "العصف المأكول".

ووفق ما أورده الموقع، فقد استعرض البيان مراحل التحضير والتخطيط للعملية، مؤكداً أن مقاتلي القسام "لقّنوا جنود الاحتلال دروساً عسكرية" خلال المواجهة.

وأشار البيان إلى أن العملية سبقتها مرحلة رصد ميداني واستخباراتي دقيقة، شملت جمع معلومات وتصويراً جوياً وإعداد خرائط لمواقع الاحتلال إلى جانب مطابقة المعلومات الميدانية قبل التنفيذ.

وأوضح أن القوة المنفذة أمضت نحو 24 ساعة داخل النفق قبل بدء العملية، مع استمرار التواصل مع غرفة العمليات، وتوزيع المهام والعتاد وفق التخصصات القتالية، وصولاً إلى تحديد ساعة الصفر والانطلاق نحو الهدف.

ولفت إلى أن القوة القسامية خرجت من النفق ونفذت هجوماً مباشراً على موقع المراقبة والسيطرة "بيل بوكس"، حيث اشتبكت مع جنود الاحتلال من مسافة قريبة، وسيطرت على الموقع خلال دقائق، قبل أن تنسحب عبر النفق بعد استكمال المهمة.

كما أشار إلى أن القوة عادت وهي تحمل غنائم حصلت عليها من الموقع العسكري الإسرائيلي.

