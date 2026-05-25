فلسطين التقنية تبحث آليات عودة التعليم الوجاهي

فلسطين التقنية تبحث آليات عودة التعليم الوجاهي

25 مايو 2026 . الساعة 18:55 بتوقيت القدس
لقاء لبحث عودة التعليم الوجاهي داخل الكلية

بحثت كلية فلسطين التقنية في دير البلح آليات عودة التعليم الوجاهي وإيجاد حلول بديلة تضمن كرامة النازحين المقيمين داخل مبانيها.

جاء ذلك، خلال لقاء موسع نظمته إدارة الكلية، بحضور عميدها د. هيثم عايش، ورئيس بلدية دير البلح خليل أبو سمرة، ولجان مجتمعية.

وأكد عايش أن الكلية سخّرت إمكانياتها لخدمة النازحين منذ بداية حرب الإبادة، وقال: لقد آن الأوان لتهيئة البيئة التعليمية وعودة الدراسة الوجاهية في ظل وجود دعم من جهات مانحة لإعادة تجهيز مرافق الكلية.

ووعد أبو سمرة تقديم البلدية بالتعاون مع جميع الجهات المعنية لتوفير حلول تحفظ كرامة النازحين ودعم عودة التعليم، مشددا على أن التعليم يمثل ركيزة أساسية لصمود المجتمع الفلسطيني ورفض سياسة التجهيل التي تستهدف أجيال غزة.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين:
#كلية فلسطين التقنية #النازحين #التعليم الوجاهي

