صلاح يودع ليفربول بالدموع في ظهوره الأخير على ملعب أنفيلد

25 مايو 2026 . الساعة 10:17 بتوقيت القدس
لحظة دخول اللاعب المصري محمد صلاح لمباراته الأخيرة مع ليفربول

ودّع النجم المصري محمد صلاح جماهير نادي ليفربول، مساء الأحد، بعد خوضه مباراته الأخيرة بقميص الفريق أمام برينتفورد على ملعب أنفيلد، ضمن الجولة الختامية من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، في أجواء مؤثرة شهدت دخوله إلى أرضية الملعب برفقة ابنتيه مكة وكيان.

وأنهى صلاح، البالغ من العمر 33 عاماً، مسيرته مع ليفربول عقب تسعة أعوام حافلة بالبطولات والإنجازات، وذلك بعد إعلان رحيله رسمياً عن النادي، دون الكشف عن وجهته المقبلة حتى الآن، وسط تقارير تربطه بالانتقال إلى الدوري السعودي أو أحد الأندية الأوروبية.

استقبال حافل 

وحظي قائد المنتخب المصري باستقبال حافل من جماهير ليفربول، التي رفعت هتافات التحية والتقدير له خلال ظهوره الأخير بقميص الفريق على ملعب أنفيلد، في مشهد لاقى تفاعلاً واسعاً قبل انطلاق المباراة.

وانتهت المواجهة بتعادل ليفربول مع برينتفورد بنتيجة 1-1، بعدما قدّم صلاح أداءً لافتاً في ظهوره الأخير، ونجح في صناعة هدف فريقه الوحيد بتمريرة حاسمة إلى كورتيس جونز في الدقيقة 58.

وشهدت الدقيقة 72 اللحظة الأبرز في اللقاء، بعدما قرر مدرب ليفربول استبدال صلاح، لتتعالى هتافات الجماهير باسمه في أرجاء الملعب، بينما غادر أرضية الميدان متأثراً بالدموع، قبل أن يسجد للمرة الأخيرة بقميص الفريق.

كما شهدت المباراة لحظة وداع مماثلة للظهير الإسكتلندي أندرو روبرتسون، الذي غادر أرضية الملعب وسط تصفيق الجماهير عقب استبداله في الدقيقة 83، بعد سنوات قضاها مع الفريق بالتزامن مع حقبة صلاح.

المصدر / فلسطين أون لاين/ وكالات
