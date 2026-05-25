مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر بانفجار مسيرة مفخخة جنوبي لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الإثنين، مقتل جندي وإصابة آخر بجراح خطيرة، إثر هجوم نفذه حزب الله بمسيرة انقضاضية استهدفت قوة إسرائيلية في بلدة دبل جنوبي لبنان.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان مقتضب، إن جنديًا قُتل وأصيب آخر بجروح خطيرة خلال "معارك" في جنوبي لبنان، أمس الأحد.

وأضاف البيان، تحت بند "سُمح بالإعلان"، أن الجندي يُدعى نهوراي ليزر؛ "وهو مقاتل في كتيبة الهندسة القتالية 601 التابعة للواء 401". موضحًا أنه قُتل نتيجة انفجار مسيرة مفخخة في جنوب لبنان.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال، بأن 11 ضابطًا وجنديًا إسرائيليًا قتلوا منذ وقف إطلاق النار الأخير في لبنان، 7 منهم نتيجة الإصابة بطائرات متفجرة؛ و5 داخل لبنان واثنان في الأراضي الفلسطينية المحتلة (من الـ 7).

وأول من أمس (السبت)، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن قتل جندي وإصابة اثنين آخرين جراء انفجار طائرة مسيّرة عند الحدود مع لبنان.

وتشن "إسرائيل" منذ 2 آذار/ مارس 2026 حربا عدوانية على لبنان؛ أسفرت عن استشهاد 3151 شخصا وإصابة9571، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفق معطيات رسمية نشرت الأحد.

المصدر / فلسطين أون لاين