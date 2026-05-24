قاسم: الاحتلال يتكبد خسائر فادحة ستقود إلى زواله

24 مايو 2026 . الساعة 20:07 بتوقيت القدس
الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، الشيخ نعيم قاسم، إن المقاومة تُلحق بالاحتلال الإسرائيلي "خسائر فادحة" في جنوب لبنان، مؤكداً أن هذا المسار من شأنه أن يقود إلى زواله، ومشدداً على أن المقاومة ستبقى الركيزة الأساسية للدفاع عن لبنان في مواجهة التهديدات القائمة.

وأوضح قاسم في كلمة له، اليوم الأحد، أن أي توجه لنزع السلاح يُعد استهدافاً للقدرة الدفاعية للبنان، داعياً الحكومة اللبنانية إلى التراجع عن قرار حصر السلاح بيد الدولة، معتبراً أن هذا المسار لا يخدم مصلحة البلاد في ظل استمرار التهديدات الإسرائيلية.

وأضاف أن سلاح المقاومة سيبقى قائماً "حتى تتمكن الدولة من القيام بواجبها الكامل"، مشيراً إلى أن نزع السلاح يعني عملياً إنهاء المقاومة وتجريد لبنان من قدرته الدفاعية.

وفي سياق متصل، اعتبر قاسم أن العقوبات الأمريكية "ستزيد المقاومة صلابة"، داعياً الدولة إلى عدم الانخراط في سياسات من شأنها تسهيل ما وصفه بـ"المشروع الإسرائيلي".

وشدد على أن الأولوية تتمثل في وقف العدوان الإسرائيلي، وإلزامه بالانسحاب من جنوب لبنان، وإطلاق الأسرى، وعودة النازحين، والشروع بإعادة الإعمار، قبل أي نقاش حول استراتيجية دفاعية شاملة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حزب الله #لبنان #نعيم قاسم #الحرب على لبنان #الأمين العام لحزب الله

